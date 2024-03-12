В трех регионах Казахстана с начала года снизилось количество инвестиций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2024 года в Акмолинской, Атырауской и Мангистауской областях наблюдается снижение инвестиций, сообщил заместитель премьер-министр, министр нацэкономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.
"Объем инвестиций вырос в строительстве в 2,7 раза, образовании – на 56 процентов, транспорте и складировании – на 47 процентов, информации и связи – на 45 процентов, обрабатывающей промышленности – на 37 процентов, сельском хозяйстве – на 12 процентов.
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, а также городе Астана.
При этом наблюдается снижение инвестиций в Акмолинской, Атырауской и Мангистауской областях", - сказал министр на заседании правительства.
В целом, по его словам, рост экономики с начала года составил 4,2 процента, ускорившись с 3,9 процента в январе.
"Наблюдается положительная динамика в реальном секторе. Рост в реальном секторе составил 5,1 процента, а в сфере услуг – 3,5 процента Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, а также обрабатывающая промышленность.
Рост инвестиций в основной капитал составил 7,9 процента, ускорившись с 0,6 процента в январе этого года. По предварительным итогам в январе внешнеторговый товарооборот превысил 10 миллиардов долларов", - сказал министр.
Экспорт составил около 6 миллиардов, при этом экспорт обработанных товаров – 1,6 миллиарда долларов. Импорт товаров превысил 4 миллиарда долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 1,7 миллиарда долларов.
Обрабатывающая промышленность показывает ускорение темпов роста. Объем производства вырос на 7,4 процента.
"Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях", - добавил министр.
Самое читаемое