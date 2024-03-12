В трех регионах Казахстана с начала года снизилось количество инвестиций

С начала 2024 года в Акмолинской, Атырауской и Мангистауской областях наблюдается снижение инвестиций, сообщил заместитель премьер-министр, министр нацэкономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Объем инвестиций вырос в строительстве в 2,7 раза, образовании – на 56 процентов, транспорте и складировании – на 47 процентов, информации и связи – на 45 процентов, обрабатывающей промышленности – на 37 процентов, сельском хозяйстве – на 12 процентов.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, а также городе Астана.

При этом наблюдается снижение инвестиций в Акмолинской, Атырауской и Мангистауской областях", - сказал министр на заседании правительства.