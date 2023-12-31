В Таразе задержали поджигателя новогодней ёлки
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
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Поджигатель новогодней ёлки задержан в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
31 декабря в 08:30 часов камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка.
"Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", — сообщили в полиции.
Стоит отметить, что главная елка установлена на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз".