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В Таразе задержали поджигателя новогодней ёлки

Сегодня, 11:55
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В Таразе задержали поджигателя новогодней ёлки Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Поджигатель новогодней ёлки задержан в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

31 декабря в 08:30 часов камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога  новогодней елки, установленной на территории парка. 

"Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", —  сообщили в полиции.

Стоит отметить, что главная елка установлена на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз".

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