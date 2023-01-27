В Таразе работники ТЭЦ потребовали увеличить им зарплату

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Работники ТЭЦ в Таразе вышли с требованием увеличить им зарплату как минимум на 30%, передает BaigeNews.kz. Они собрались перед зданием предприятия. По их словам, средняя заработная плата у них составляет 120 тысяч тенге.

Однако в акимате города утверждают, что среднемесячная заработная плата работников тепловой компании составляет 172 тысячи тенге. Там сообщили, что зарплата в ТЭЦ выплачивается вовремя, задолженностей перед работниками нет.