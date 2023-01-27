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i.ytimg.com Сегодня, 16:22
127
Сегодня, 16:22
127
Фото: i.ytimg.com

В Таразе работники ТЭЦ потребовали увеличить им зарплату

Работники ТЭЦ в Таразе вышли с требованием увеличить им зарплату как минимум на 30%, передает BaigeNews.kz. Они собрались перед зданием предприятия. По их словам, средняя заработная плата у них составляет 120 тысяч тенге.

Однако в акимате города утверждают, что среднемесячная заработная плата работников тепловой компании составляет 172 тысячи тенге. Там сообщили, что зарплата в ТЭЦ выплачивается вовремя, задолженностей перед работниками нет.

"С 1 января текущего года тариф на услуги теплоэнергии повысился на 17%, а заработная плата работников увеличилась на 10%. В феврале этого года министерство энергетики примет решение: в случае повышения тарифа на электроэнергию ожидается повышение заработной платы работников еще на 10%. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная", - говорится в сообщении управлении энергетики города Тараз.

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#протесты #зарплата #Тараз #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:22
127
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