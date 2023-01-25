В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге

В Таразе задержали двух акушерок по подозрению в торговле новрожденным, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

"В ходе проведения специальных мероприятий 12 января 2023 года сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области совместно с прокуратурой города Тараз был выявлен факт торговли новорождённым ребенком. Начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК (Торговля несовершеннолетними). Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны две акушерки Таразской городской многопрофильной больницы", - сообщили в департаменте полиции региона.

В ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя жительница Тараза купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 миллиона тенге. Медработнкии водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Младенца отправили в дом малютки. Расследование продолжается.