В Таджикистане шестерняшки скончались через сутки после рождения

Фото: asiaplustj.info

В Таджикистане скончались шестеро младенцев, которые родились накануне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Asia Plus".

Главный врач худжандского роддома Нури Дадобаева подтвердила смерть всех новорожденных.

"Основной причиной смерти стали преждевременные роды и низкий вес детей", - сообщила она.

Шестерняшки – два мальчика и четыре девочки – появились на свет 11 января. После рождения их состояние здоровья считалось нормальным. Вес каждого ребёнка составлял 600-700 граммов.

По словам врача, состояние здоровья 26-летней матери детей Муборак Сохибова остаётся стабильным.

"Это были её четвертые роды. Сейчас она находится в больнице, и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей", - сообщили в роддоме.

Рождение шестерняшек было зарегистрировано в Таджикистане впервые. Ранее в стране регистрировали рождение тройни, четверни и пятерни.