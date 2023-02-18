В сёлах СКО дадут названия 16 безымянным улицам

Фото: pkzsk.info

На севере Казахстана, в сёлах Боголюбово, Вознесенка и Надежка, дадут названия в общей сложности 16-ти безымянным улицам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Проекты постановлений о присвоении новых наименований улицам появились на сайте открытых нормативно правовых актов. В селе Боголюбово планируют присвоить названия восьми безымянным улицам. Им дадут названия: Шапағат, Достық, Бейбітшілік, Мерей, Талап, Ғабит Мүсірепов, Қызылжар и Көктем.

В селе Надежка дадут названия шести улицам. Им присвоят названия: Жастар, Жігер, Жеңіс, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Болашақ.

В селе Вознесенка появятся улицы Абая Кунанбаева и Евгения Брусиловского.

По состоянию на конец 2022 года в селе Боголюбово насчитывается 1133 жителя, в Вознесенке — 407, в Надежке — 270.