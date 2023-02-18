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Лента новостей

pkzsk.info Сегодня, 09:58
140
Сегодня, 09:58
140
Фото: pkzsk.info

В сёлах СКО дадут названия 16 безымянным улицам

На севере Казахстана, в сёлах Боголюбово, Вознесенка и Надежка, дадут названия в общей сложности 16-ти безымянным улицам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news

Проекты постановлений о присвоении новых наименований улицам появились на сайте открытых нормативно правовых актов. В селе Боголюбово планируют присвоить названия восьми безымянным улицам. Им дадут названия: Шапағат, Достық, Бейбітшілік, Мерей, Талап, Ғабит Мүсірепов, Қызылжар и Көктем. 

В селе Надежка дадут названия шести улицам. Им присвоят названия: Жастар, Жігер, Жеңіс, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Болашақ. 

В селе Вознесенка появятся улицы Абая Кунанбаева и Евгения Брусиловского. 

По состоянию на конец 2022 года в селе Боголюбово насчитывается 1133 жителя, в Вознесенке — 407, в Надежке — 270. 

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#СКО #села
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:58
140
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