В свои дома вернулись более 54 тысяч эвакуированных из-за паводков казахстанцев
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
198Фото: МЧС РК
В МЧС РК обновили статистику о паводковой ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz
"По состоянию на 10.00, по республике вернулись в свои дома 54389 человек. В эвакопунктах остаются 5281 человек, из них 2242 детей. Отведена и откачана вода из 10969 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
На телефон горячей линии по паводкам поступило 2261 звонков.
Напомним, угроза подтопления некоторых населённых пунктов до сих пор сохраняется в Атырауской области из-за поднятия уровня воды в реке Жайык. В регионе четвёртые сутки защитные дамбы сдерживают "большую воду".
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