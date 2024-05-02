В суде по делу Бишимбаева начались прения сторон

В главном судебном разбирательстве по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева начался новый этап – прения сторон, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Участвующие в деле стороны по очереди будут подводить итог судебному процессу.

Перед началом прений судья Айжан Кульбаева разъяснила порядок проведения прений.

"Прошу участников процесса изложить свои позиции по поводу доказанности или недоказанности вины подсудимых. Вы не должны упоминать обстоятельства, неподлежащие рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, и ссылаться на доказательства неисследованные в суде", - сказала судья.

Также был определён порядок выступлений. Первыми выступают государственные обвинители – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков. Затем - потерпевший, его представители, защитники Бишимбаева и Байжанова, подсудимые.

Отметим, судебные прения являются самостоятельной частью судебного разбирательства. Государственный обвинитель, потерпевший и его представители, подсудимые и их защитники в своих выступлениях подводят итог судебному процессу. Они анализируют и оценивают доказательства, дают юридическую оценку, излагают суду свои соображения по существу предъявленного иска и других вопросов, подлежащих решению суда.

При этом, суд не может ограничивать продолжительность выступления сторон в прениях, однако злоупотреблять им тоже нельзя. У суда есть право останавливать участвующих в прениях лиц, если они в своей речи касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.