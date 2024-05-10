В суде над Бишимбаевым приступили к формированию вопросов для присяжных

В Специализированном межрайонном суде Астаны по делу об убийстве Салтанат Нукеновой стороны приступили к формированию и обсуждению вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На это время присяжных заседателей и СМИ попросили удалиться из зала суда, а трансляцию прервали.

"В предыдущем судебном заседании были выслушаны последние слова подсудимых Байжанова и Бишимбаева. В соответствии со статьей 653 УПК стороны должны обсудить вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей. Согласно той же статье 653 УПК присяжные на время обсуждения и формирования вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей, должны находиться в совещательной комнате. По этой причине прошу присяжных удалиться из зала судебного заседания ", - сказала судья Айжан Кульбаева.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).