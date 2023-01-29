В суд передали дело директора школы, с ножом напавшего на жену и ребёнка

Фото: BaigeNews.kz

В Актюбинской области в суд передали дело директора школы, с ножом напавшего на жену и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Случай произошёл в посёлке Жанаконыс в октябре прошлого года. Как рассказали тогда в областной прокуратуре, 37-летний мужчина после ссоры с супругой накинулся на неё и 8-летнюю падчерицу с ножом. Женщина работает учителем в той же школе, где её супруг был директором. Беременной женщине и ребёнку он нанесён колото-резаные ранения, причинив лёгкий вред здоровью.

Полицейские задержали нападавшего. Директором школы он работал полгода, до этого трудился методистом райотдела образования.

По факту нападения было заведено уголовное дело, подозреваемого арестовали. На днях дело передали в суд, предварительное слушание назначено на второе февраля.