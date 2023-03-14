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Лента новостей

pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:30
135
Сегодня, 04:30
135
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В США трёхлетняя девочка застрелила старшую сестру

Трёхлетняя девочка случайным выстрелом из пистолета убила четырёхлетнюю сестру в США, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в городе Остин, штат Техас.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес рассказал, что трагедия случилась, когда дети остались в спальне одни. Один из родителей решил, что одна сестра присмотрит за другой. Трёхлетняя девочка нашла пистолет и выстрелила, ранив старшую сестру.

Прибывшие медики спасти девочку не смогли, она умерла.

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#США #пистолет #ребенок #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:30
135
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