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Сегодня, 04:30
135
135Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В США трёхлетняя девочка застрелила старшую сестру
Трёхлетняя девочка случайным выстрелом из пистолета убила четырёхлетнюю сестру в США, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в городе Остин, штат Техас.
Шериф округа Харрис Эд Гонсалес рассказал, что трагедия случилась, когда дети остались в спальне одни. Один из родителей решил, что одна сестра присмотрит за другой. Трёхлетняя девочка нашла пистолет и выстрелила, ранив старшую сестру.
Прибывшие медики спасти девочку не смогли, она умерла.
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