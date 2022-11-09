В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов

Американская лотерея Powerball объявила, что после розыгрыша в понедельник в одном из приобретённых билетов совпали все цифры. Таким образом пока неизвестный обладатель счастливого билета сорвал самый крупный джекпот в истории - его размер составил 2,04 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Правда на практике этот человек (или группа людей) могут получить намного меньше. Билеты стоят два доллара, и у победителя есть возможность выбрать либо единовременный (несколько меньший) платёж, который составит 997,6 миллиона долларов до выплаты налогов, либо получение полной суммы в виде аннуитета (то есть ежегодной выплаты), который перечисляется в течение 29 лет. Почти все победители выбирают вариант платежа наличными.

О том, кто именно купил победивший лотерейный билет, пока не сообщается. Известно лишь, что его приобрели в Калифорнии, на территории Алтадины, неподалеку от Лос-Анжелеса. Ещё один человек выиграл два миллиона долларов, а 21 билет принесёт владельцам по миллиону долларов.