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  • В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов
bbc.com Сегодня, 08:59
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Фото: bbc.com

В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов

Американская лотерея Powerball объявила, что после розыгрыша в понедельник в одном из приобретённых билетов совпали все цифры. Таким образом пока неизвестный обладатель счастливого билета сорвал самый крупный джекпот в истории - его размер составил 2,04 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Правда на практике этот человек (или группа людей) могут получить намного меньше. Билеты стоят два доллара, и у победителя есть возможность выбрать либо единовременный (несколько меньший) платёж, который составит 997,6 миллиона долларов до выплаты налогов, либо получение полной суммы в виде аннуитета (то есть ежегодной выплаты), который перечисляется в течение 29 лет. Почти все победители выбирают вариант платежа наличными.

О том, кто именно купил победивший лотерейный билет, пока не сообщается. Известно лишь, что его приобрели в Калифорнии, на территории Алтадины, неподалеку от Лос-Анжелеса. Ещё один человек выиграл два миллиона долларов, а 21 билет принесёт владельцам по миллиону долларов. 

По мере того как на протяжении трёх месяцев никому не удалось угадать заветные номера, призовой выигрыш продолжал расти. По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота в розыгрыше составляли один к 292,2 миллионам.

Предыдущий мировой рекорд по размеру джекпота был установлен в 2016 году, когда 1,59 миллиарда долларов были разделены между тремя игроками.

В лотерее, основанной в 1992 году, принимают участие 45 из 50 штатов США, Административный округ Колумбия, в котором расположена столица Вашингтон, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Джекпот можно выиграть, когда в билете совпадают все шесть основных номеров. Если таких билетов окажется несколько, сумма делится между их владельцами поровну.

В последний раз джекпот был выигран третьего августа, когда победитель выбрал единовременную выплату в размере 206,9 миллиона долларов.

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#лотерея #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:59
120
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