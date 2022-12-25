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В США 23 человека погибли от последствий зимнего шторма
Смертельный зимний шторм принёс метели и опасный штормовой ветер на большую часть территории США. По последним данным, от последствий непогоды погибли 23 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
Как сообщает телеканал, США и Канаду накрыл так называемый взрывной циклон, который принёс много снега и резкий перепад температур. Во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса. Ситуацию осложнил штормовой ветер со снегом.
Метель накрыла сразу несколько штатов, добралась и до Нью-Йорка. Шторм сносил все на своем пути. Полтора миллиона человек остались без света, произошли сотни аварий.
По последним данным, от последствий шторма скончались 23 человека. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.
В штате Мичиган 82-летняя женщина была найдена мёртвой возле дома престарелых в городке Бат, к северу от Лансинга, сообщила местная полиция. Водитель снегоуборочной машины, расчищавший парковку, обнаружил женщину, свернувшуюся калачиком в снегу. Ее занесли внутрь и пытались предотвратить смерть от переохлаждения, но она скончалась в местной больнице.
Также известно, что задержаны 7,1 тысячи авиарейсов и ещё 3,1 тысячи отменены. Без света остаются около 390 тысяч абонентов. Кроме того, зимний шторм привел к рекордному спаду добычи газа.
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