В соцсетях распространяют фейк о выплате 150 тысяч казахстанцам к Новому году

В Facebook распространяют пост с фотографией президента, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге. Команда проекта StopFake.kz, которая много лет борется с фейками, выяснила, что это неправда, передаёт BaigeNews.kz.

"На сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента РК akorda.kz, нет официальной информации о подобных выплатах. Ни о чем подобном не сообщалось и в средствах массовой информации. Аккаунт под именем "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы. В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь", — пояснили эксперты.

Ресурс отмечает, что Так действуют киберпреступники. Выплата компенсаций через одноименный центр — это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждатли казахстанцев эксперты Государственной технической службы РК KZ-CERT.

Таким образом, верить распространяемой информации не нужно, советует команда проекта.