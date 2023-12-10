В соцсетях распространяют фейк о выплате 150 тысяч казахстанцам к Новому году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Facebook распространяют пост с фотографией президента, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге. Команда проекта StopFake.kz, которая много лет борется с фейками, выяснила, что это неправда, передаёт BaigeNews.kz.
"На сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента РК akorda.kz, нет официальной информации о подобных выплатах. Ни о чем подобном не сообщалось и в средствах массовой информации. Аккаунт под именем "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы. В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь", — пояснили эксперты.
Ресурс отмечает, что Так действуют киберпреступники. Выплата компенсаций через одноименный центр — это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждатли казахстанцев эксперты Государственной технической службы РК KZ-CERT.
Таким образом, верить распространяемой информации не нужно, советует команда проекта.
Самое читаемое
- Новый автобусный маршрут свяжет два жилых массива Астаны
- Баян Алагузова высказалась о "Слове пацана" и призналась, что снимает нечто похожее
- Головкин отказался приезжать в Узбекистан
- Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу
- Знания из лучших вузов мира. Чего добились выпускники программы "Болашак"