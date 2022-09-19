В СКО разыскивают россиянина, который прибыл на поезде и пропал

Фото: BaigeNews.kz

В Северо-Казахстанской области разыскивают 24-летнего россиянина, который пропал сразу после пересечения границы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Уроженец РФ Александр Киржа 12 августа прибыл из Курганской области железнодорожным транспортом в Петропавловск. После этого его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 194 см, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в красную футболку, синие шорты, кожаные чёрные шлепанцы. При себе имел чёрный рюкзак. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией, обратиться к волонтёрам по указаным ниже номерам телефонов.