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  • В СКО разыскивают россиянина, который прибыл на поезде и пропал
BaigeNews.kz Сегодня, 04:27
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Фото: BaigeNews.kz

В СКО разыскивают россиянина, который прибыл на поезде и пропал

В Северо-Казахстанской области разыскивают 24-летнего россиянина, который пропал сразу после пересечения границы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Уроженец РФ Александр Киржа 12 августа прибыл из Курганской области железнодорожным транспортом в Петропавловск. После этого его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 194 см, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в красную футболку, синие шорты, кожаные чёрные шлепанцы. При себе имел чёрный рюкзак. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией, обратиться к волонтёрам по указаным ниже номерам телефонов.

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#пропажа людей #СКО #россияне #иностранцы
Сегодня, 04:27
34
Журналист
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