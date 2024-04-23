В СКО паводком повреждено 729 опор линий электропередачи

В Северо-Казахстанской области требуется восстановление 95,5 километров электросетей. В том числе повреждено 729 опор ЛЭП, передаёт корреспондент BaigeNews.

Группа компаний "ЦАЭК" подсчитала сумму, необходимую на устранение последствий паводка. Речь идет о более двух миллиардов тенге.

"В Кызылжарском районе СКО установлены железобетонные опоры для обеспечения электроэнергией жителей населенных пунктов Вознесенка, Надежка и Боголюбово. Сегодня высоковольтная линия 10кВ "Леденово-Боголюбово" протяженностью 15,6 километров введена в работу. 18 апреля было завершено строительство и подключение линии 10кВ в районе Шалакына. Обеспечены постоянной электроэнергией более 200 жителей сел Кенес, Жанаталап и Жанажол. В период строительства линии электроэнергию подавали от дизельных генераторов", - уточнили в пресс-службе "Севказэнерго".

Обеспечено электроснабжение для временной насосной станции ТОО "Кызылжар Су". В ночь на 21 апреля подключена к электроснабжению вторая насосная станция.

Пять дизельно-генераторных установок закупило АО "Севказэнерго", чтобы обеспечить электричеством подтопленные районы области. Электрогенерирующие устройства установлены в селах Новокаменка и Архангелка.