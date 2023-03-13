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В Шымкенте запустят простаивающие текстильные фабрики
Узбекистан и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере лёгкой промышленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Правительства двух стран договорились запустить простаивающие текстильные фабрики в Шымкенте. С августа прошлого года производство там остановлено. В акимате говорят, что предприниматели столкнулись с определёнными трудностями в поставке сырья, а ещё с нехваткой кадров.
Текстильная фабрика в Шымкенте – одно из старейших предприятий отрасли. Но здесь уже давно не слышен гул станков, производство остановили в прошлом году. Такая же судьба настигла и еще один завод по выпуску хлопчатобумажной продукции в мегаполисе.
"Нехватка кадров есть. Потом второй момент – это обеспечение сырья. Очень такой сложный вопрос. Была подписана "дорожная карта", в том числе подписано о реабилитации простаивающих предприятий. Инициатором данного проекта по реабилитации является узбекистанский инвестор", - рассказал зам. руководителя Управления предпринимательства Шымкента Ермек Турманов.
Казахстан и Узбекистан решили совместно возродить текстильную промышленность.
Трудности превратились в новые возможности. Чтобы было выгодно всем, к простаивающим предприятиям за счет бюджета подключили электроэнергию и снизили тариф, сделали налоговые преференции. Инвестор же обязался вложить средства в закуп сырья, обновление оборудования, обучение специалистов. Легкой промышленности сейчас нелегко, рассказывает директор швейного производства Клара Санджарова. Она в ожидании перемен. Ведь за квалифицированными швеями в мегаполисе идет настоящая охота. Из-за нехватки кадров у нее простаивает один из цехов.
"Именно швей не хватает. Три года обучаются, а потом по своей специальности не хочет молодежь работать. В год можно на 3 миллиарда заказов брать, а сейчас из-за нехватки швей на 1 миллиард заказы берем", - поделилась директор швейного производства Клара Санджарова.
То, что стороны договорились о взаимной поддержке, по словам Клары Санджаровой, придаст новый импульс развитию. Ведь текстильным комплексом полного производства – от переработки хлопка до готовой продукции – в Шымкенте могут похвастать единицы. Большинство фабрик закупают сырье в соседних странах. А тем временем хлопка на юге страны в избытке.
"Фермеры хотят, чтобы их хлопок продавался подороже, а предприятия хотят, чтобы это было подешевле. Сейчас со всеми крестьянскими хозяйствами уже переговорили. Все предприятия, которые перерабатывают хлопок, уже заключили договоры. Всё у них налажено", - добавил Турманов.
Текстильным предприятиям, расположенным в Специальной экономической зоне, также предоставляют налоговые преференции. Казахстан и Узбекистан совместно будут развивать не только эту сферу. Запущен завод по производству мягких лекарственных форм, а также фабрика, где уже выпускают бумажные изделия гигиенического назначения.
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