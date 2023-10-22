В Шымкенте собака принесла 23 щенков: малыши попали в отлов

В Шымкенте повторился рекорд 1944 года: одна собака принесла в одном помёте 23 щенков. Вот только владельцев эта новость не обрадовала и щенков, вместе с отцом-производителем, сдали в отлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Elitar.kz.

По словам зоозащитников, мама щенков умерла. Волонтёры уверены: отлов — верная смерть для малышей от инфекций или голода. И просят неравнодушных горожан разобрать малышей в добрые руки.

При этом 23 щенка в одном помёте это мировой рекорд, который был установлен в 1944 году. Рекорд был повторён в 1975-м году, правда из 23 новорожденных щенков выжили лишь 14.

Ветеринары отмечают, 23 щенка в одном помете — большая редкость. Обычно рождается всего несколько малышей.

Спасти щенков из рекордного помета можно, забрав их из приюта "Вторая жизнь". За малышами можно обращаться к зоозащитникам.