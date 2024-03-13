В Шымкенте после дождя подтопило дом и 15 дворов
Сегодня, 03:35
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Сегодня, 03:35Сегодня, 03:35
105Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Шымкенте из-за обильного дождя произошло подтопление частного жилого дома, 15 дворовых территорий и 10 улиц в четырёх районах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Подтопленный дом расположен в микрорайоне Казыгурт района Туран.
Силами ДЧС (31 человек, более 10 единиц техники, 13 мотопомп) проводились работы по откачке 10 дворовых территорий и шести улиц. Всего откачено более 1700 кубометров воды. Пострадавших нет.
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