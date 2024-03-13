  • 13 Марта, 04:19
  • BAIGENEWS

В Шымкенте после дождя подтопило дом и 15 дворов

Сегодня, 03:35
АВТОР
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 03:35
Сегодня, 03:35
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В Шымкенте из-за обильного дождя произошло подтопление частного жилого дома, 15 дворовых территорий и 10 улиц в четырёх районах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Подтопленный дом расположен в микрорайоне Казыгурт района Туран.

Силами ДЧС (31 человек, более 10 единиц техники, 13 мотопомп) проводились работы по откачке 10 дворовых территорий и шести улиц. Всего откачено более 1700 кубометров воды. Пострадавших нет. 

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