В Шымкенте после дождя подтопило дом и 15 дворов

В Шымкенте из-за обильного дождя произошло подтопление частного жилого дома, 15 дворовых территорий и 10 улиц в четырёх районах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Подтопленный дом расположен в микрорайоне Казыгурт района Туран.

Силами ДЧС (31 человек, более 10 единиц техники, 13 мотопомп) проводились работы по откачке 10 дворовых территорий и шести улиц. Всего откачено более 1700 кубометров воды. Пострадавших нет.