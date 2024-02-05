В Шымкенте исчезли 120 млн тенге, выделенные на сейсмобезопасность

Руководителя Управления жилья Шымкента подозревают в хищении 120 миллионов бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города. В Антикоре предполагают, что на эти деньги построен банный комплекс, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению главы государства Антикоррупционной службой проводятся проверки в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По результатам таких проверок департаментом по противодействию коррупции по Шымкенту начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья.

"Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Предварительная сумма ущерба составляет 120 миллионов тенге. В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путём строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника", - сообщили в Антикоре.

Глава управления задержан и водворён в ИВС ДП Шымкента.

Расследование продолжается.