В Шымкенте автомойщик угнал машину и разбил вдребезги

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6 миллионов тенге ущерба причинил работник автомойки жительнице Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

В Жетысайский районный отдел полиции обратилась женщина, оставившая свою машину марки "Тойота Камри" на автомойке.

Как оказалось, автомойщик угнал транспорт, не справился с управлением и столкнулся с другим авто. После этого машину занесло, он съехал с обочины и опрокинулся.

Данный факт зарегистрировали по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Парня задержали полицейские. Сумма ущерба оценивается в 6 миллионов тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства выясняются.