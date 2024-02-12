В шести областях Казахстана закрыли участки республиканских трасс

В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий закрыли восемь участков автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 8 участках автодорог республиканского значения в 6 областях.

Актюбинская область – 2 участка

1. "Самара-Шымкент" км. 773-842, уч. п.Беккул Баба-г. Хромтау

2. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-83, уч. с.Карабутак-п.Комсомольский

Атырауская область – 2 участка

1. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 126-210, уч.п.Кульсары-гр.Мангистауской обл.

2. "Атырау-Уральск" км. 14-189, уч. с.Алмалы-п.Аккала

ЗКО – 1 участок

1. "Атырау-Уральск" км. 189-371, уч. гр.Атырауской обл.-п.Чапаево

Костанайская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр. обл. Улытау -г.Аркалык

Мангистауская область – 1 участок

1. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 210-332, уч.Атырауской обл.-п.Бейнеу

Область Улытау – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл.