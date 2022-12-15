В сети восхитились внешностью девушки-электрика за работой

Фото: @teneishamusumeci

Девушка-электрик Тенейша Мусумечи показала, как выглядит на работе, и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что во время трудовой смены носит униформу, которая состоит из желтой рубашки с серыми полосами и нагрудными карманами, а также джинсовых шортов или штанов. Кроме того, ее образ дополняют очки, массивные ботинки на шнуровке и пояс, к которому прикреплены различные рабочие инструменты. Также юзерша засняла, как использует болгарку и дрель, и позировала со ссадинами на руках.

Пользователи сети оценили внешность девушки в комментариях.