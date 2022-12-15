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@teneishamusumeci Сегодня, 06:24
138
Сегодня, 06:24
138
Фото: @teneishamusumeci

В сети восхитились внешностью девушки-электрика за работой

Девушка-электрик Тенейша Мусумечи показала, как выглядит на работе, и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что во время трудовой смены носит униформу, которая состоит из желтой рубашки с серыми полосами и нагрудными карманами, а также джинсовых шортов или штанов. Кроме того, ее образ дополняют очки, массивные ботинки на шнуровке и пояс, к которому прикреплены различные рабочие инструменты. Также юзерша засняла, как использует болгарку и дрель, и позировала со ссадинами на руках.

Пользователи сети оценили внешность девушки в комментариях.

"Выглядишь потрясающе, занимаясь своим делом", !Самый привлекательный электрик, которого я когда-либо видела", "Вот бы ты работала со мной", — заявили они.

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#фото #соцсети #женщины
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:24
138
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