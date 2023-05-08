В семи городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха

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По прогнозам "Казгидромета", 8 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в понедельник в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Метеорологические условия в Караганде и Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Однако в целом в этих городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Караганде небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днём 26-28 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 градуса тепла.

Повышенный уровень загрязнения воздуха 8 мая ожидается в Темиртау и Астане.

В Темиртау небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днём 26-28 градусов тепла.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 2-7, днём 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днём 27-29 градусов тепла.

Высокий уровень загрязнения воздуха обещают в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

В Усть-Каменогорске 8 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днём 24-26 градусов тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 26-28 градусов тепла.

В Риддере переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 21-23 градусов тепла.

Жителям этих населённых пунктов 8 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщили, что в большинстве регионов страны сохраняется штормовое предупреждение.