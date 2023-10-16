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В Семее взорвался легковой автомобиль

Сегодня, 10:13
АВТОР
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media.az Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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Фото: media.az

Легковой автомобиль загорелся в Семее из-за короткого замыкания электропроводов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.

По информации ДЧС области Абай, экстренно прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили автомобиль марки "Opel Vectra", в котором открытым пламенем горела обшивка салона и панель приборов. Взрывной инцидент произошёл на улице Кабанбай батыра, 162 — район Автобусного парка №1.

Как отметили очевидцы, до приезда пожарных в горящем автомобиле произошёл небольшой хлопок. В 20:58 часов огнеборцы локализовали, и в 21:00 часов ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.

По словам специалистов, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с агрегатом повышенной опасности.

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