В Сатпаеве обнаружен труп 18-летней циркачки из "Шапито"

Фото: BaigeNews.kz

18-летняя Мария Кацун из цирка "Шапито" найдена повешенной в городе Сатпаев области Ұлытау. Она - казахстанка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".

Мария - сирота, воспитывалась в детском доме. Родственники живут в Таразе.

Летом Мария подписала договор на производственную практику с цирком "Шапито". Много гастролировала по городам. В Сатпаев цирк приехал из Жезказгана.

Где именно нашли тело Марии, в полиции не говорят. По неофициальным данным, тело нашли в здании цирка. Не исключено, что девушка выполняла какой-то трюк и произошёл несчастный случай.

"По данному факту отделом полиции Сатпаева начато досудебное расследование по статье 105 УК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции Сатпаева.