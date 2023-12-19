В России могут принять закон о регулировании цен на продукты, включая яйца

Законопроект о регулировании цен на товары при их росте более чем на 30% в течение 60 дней могут принять в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в кабмин законопроект, в котором предлагается запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на продукты в случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин.

"Думаю, что в ближайшее время... Уже практически все согласовали", - ответил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский на вопрос, когда именно может быть принят этот законопроект. Он пояснил, что это будет "резервный механизм", и чтобы его запустить, "нужно будет провести анализ, минэкономразвития даст заключение о том, что есть такая ситуация, только тогда он задействует". "Никакого риска, что этот механизм сам по себе будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет", - подчеркнул глава службы.

Комментируя, на какие именно категории товаров такой механизм сможет распространяться, Шаскольский заявил: "Перечень определит правительство, наверное, было бы в отношении яйца возможно".

Ранее в ФАС заявляли, что разработанный службой законопроект позволяет пресекать недобросовестное поведение отдельных компаний, но эти изменения будут носить временный характер. Ведомство будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен, и в случае выявления - выдавать предупреждение. При этом территориальные управления ФАС смогут реагировать на повышение цен только по поручению центрального аппарата ведомства.

За два месяца в России цены на куриное яйцо выросли более чем на треть. Причин роста несколько, в том числе увеличение себестоимости производства, нехватка рабочей силы из-за мобилизации и оттока мигрантов. Это вызвало дефицит на прилавках и обсуждение проблемы на всех уровнях, вплоть до правительства страны.