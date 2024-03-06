В РК ввели единое пособие на детей: в Минтруда сделали заявление

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК будет введено единое пособие на детей, не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тыс. тенге на каждого ребенка. Данная информация является фейком", - говорится в сообщении.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.