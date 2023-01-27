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  • В Риддере женщина, спускаясь с балкона третьего этажа уронила двухлетнего ребенка
рixabay Вчера, 23:17
357
Вчера, 23:17
357
Фото: рixabay

В Риддере женщина, спускаясь с балкона третьего этажа уронила двухлетнего ребенка

Мальчик получил травмы и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Происшествие случилось 27 января в Риддере.

"Жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась покинуть запертую квартиру через балкон, при этом держа на руках малолетнего сына. Ребенок сорвался и упал с высоты третьего этажа", — сообщил изданию официальный источник

Пострадавшего доставили в травматологическое отделение больницы.

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#риддер #ВКО #балкон #ребенок
BaigeNews.kz
Вчера, 23:17
357
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