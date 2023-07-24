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В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж
Казахстанский авиаперевозчик сформировал и совершил свой первый рейс с женским экипажем. Об этом сообщает пресс-служба компании, передаёт BaigeNews.kz.
Исторический полёт прошёл на воздушном судне De-Havilland Dash 8-Q400 и полностью состоял из женщин.
Под управлением командира Екатерины Сверчковой и второго пилота Ажар Несипбаевой авиалайнер выполнил два сектора перелёта по маршрутам Астана – Петропавловск – Астана и Астана – Омск – Астана. Командир воздушного судна, второй пилот и два бортпроводника — весь экипаж состоял из четырёх женщин.
Второй пилот Ажар Несипбаева на своей странице в инстаграм написала, что в кабине самолёта нет никаких гендерных различий.
"Вчера мы такие красивые и счастливые работу работали. Удивляли всех вокруг и очень душевно провели ещё один рабочий день", — поделилась она эмоциями и красивыми фотографиями.
Первая девушка-пилот компании Екатерина Сверчкова пришла в неё работать в 2018 году. Свой первый самостоятельный полёт за штурвалом самолёта Екатерина совершила всего в 16 лет.
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