В пяти областях Казахстана закрыты более 20 участков дорог

В пяти областях Казахстана из-за погодных условий ограничено движение транспорта на 21 участке автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области для всех видов транспорта закрыты шесть участков дорог (гололёд, туман, ограничение видимости):

1. Астана - Щучинск трассы Астана-Петропавловск (18-234 км);

2. Зеренда - Атбасар трассы Кокшетау-Атбасар (47-184 км);

3. Жаксы - Кажымукан трассы Екатеринбург - Алматы (917-1230 км);

4. граница Костанайской области - посёлок Сурган трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган (232-260 км);

5. граница Костанайской области - посёлок Сурган трассы Жезказган-Петропавловск (377-552 км);

6. село Жаксы - посёлок Бузулук трассы Жаксы-Есиль-Бузулук (0-82 км).

На участке Астана-Щучинск 14 единиц дорожной техники ведут работы по засыпке песчано-соляной смеси.

В Актюбинской области из-за гололёда полностью закрыты участки граница ЗКО - посёлок Кобда (526-610 км) и Хромтау - посёлок Иргиз (844-1153 км) трассы Самара-Шымкент.

Для грузового и общественного транспорта ограничено движение на участках Актобе - Хромтау трассы Самара - Шымкент (776-844 км) и посёлок Карабутак - граница Костанайской области трассы Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (0-234 км).

В области Жетысу из-за метели полностью закрыт участок ст.Коктума - ст.Достык трассы Ушарал-Достык (84-184 км).

В ЗКО из-за гололёда для всех видов транспорта закрыт участок селоЖымпиты - граница Актюбинской области трассы Самара - Шымкент (393-526 км).

В Костанайской области для всех видов транспорта закрыты участки село Октябрьское - граница Акмолинской области трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган" (218-232 км) и Аркалык - граница Акмолинской области трассы Жезказган-Петропавловск (339-377 км).

Ограничения ввели для грузового и общественного транспорта на участках:

- граница Актюбинской области - посёлок Денисовка трассы Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (234-386 км).

- посёлок Аулиеколь - посёлок Октябрский трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган (108-218 км);

- город Тобыл - посёлок Аулиеколь трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган (7-108 км);

- город Тобыл - село Сарыколь трассы Екатеринбург-Алматы (556-686 км);

- посёлок Карабалык - Костанай трассы Екатеринбург-Алматы (418-539 км);

- город Тобыл - село Узынколь трассы Мамлютка-Костанай (250-404 км);

- Рудный - посёлок Денисовка трассы Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (386-503 км).