В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за погодных условий
Сегодня, 12:57
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Сегодня, 12:57Сегодня, 12:57
188Фото: Baigenews.kz
В связи с ухудшением погодных условий закрыли участки республиканских трасс в 5 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По состоянию на 11.30 часов 1 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 7 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.
Ограничения действуют на участках республиканских автодорог в Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Улытау.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 621 единиц техники и 1096 человек.
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