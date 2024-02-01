В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий закрыли участки республиканских трасс в 5 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 11.30 часов 1 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 7 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.

Ограничения действуют на участках республиканских автодорог в Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Улытау.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 621 единиц техники и 1096 человек.