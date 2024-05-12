Чем закончился бой Куата Хамитова с легендой ММА

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 19 в российском Екатеринбурге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Он померился силами с известным 39-летним россиянином Александром Шлеменко (63-15-1). Этот поединок прошел в среднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Таким образом, Шлеменко одержал 62-ю победу в профессиональной карьере, а 36-летний Хамитов потерпел девятое поражение в профи-ММА. У Хамитова прервалась победная серия из трех боев. В свою очередь, Шлеменко выиграл третий поединок подряд.