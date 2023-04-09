В пяти городах страны в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха

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По прогнозам "Казгидромета", 9 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Каранде, Темиртау, Атырау, Актобе и Астане, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в остальных городах Казахстана метеоусловия сегодня будут благоприятными.

Жителям этих городов в этот день специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение на воскресенье объявили в шести регионах страны. По прогонозам синоптиков, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди.