  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В пяти городах страны в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха
vsegda-pomnim.com Сегодня, 08:13
288
Сегодня, 08:13
288
Фото: vsegda-pomnim.com

В пяти городах страны в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха

По прогнозам "Казгидромета", 9 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Каранде, Темиртау, Атырау, Актобе и Астане, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах  возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в остальных городах Казахстана метеоусловия сегодня будут благоприятными.

Жителям этих городов в этот день специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение на воскресенье объявили в шести регионах страны. По прогонозам синоптиков, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:13
288
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх