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Ветер и заморозки: о непогоде предупредили жителей шести регионов
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях страны, передаёт BaigeNews.kz.
По прогонозам синоптиков, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди, на юго-западе – сильные, на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами сильные.
Лишь на севере, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке — туман, на юге, юго-западе, юго-востоке — гроза.
В горных, предгорных районах Алматинской области, в горных районах области Жетысу временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью в центре, днем на юге Мангистауской области — сильный дождь.
Ночью на севере, в горных районах области Жетысу сохраняются заморозки 2 градуса, временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области 17-22, порывы 27 метров в секунду.
9 апреля ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью в центре, днём на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На юге, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на юге области 15-20 метров в секунду.
9 апреля в горных, предгорных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. В Алматы временами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 метров в секунду.
9 апреля на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью в центре, на юге Кызылординской области и в Кызылорде ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днём на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
9 апреля ночью в центре, днём в центре, на юге Актюбинской области ожидается ветер восточный порывы 15 метров в секунду.
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