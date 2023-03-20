В преддверии Наурыза: праздничный поезд запустили по маршруту Астана-Бурабай

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Турпоезд в стиле "Наурыз" соединит Астану и Бурабай.

По маршруту Астана-Бурабай начал курсировать празднично оформленный поезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Kazakh Tourism.

"В преддверии празднования светлого праздника "Наурыз" АО "Пассажирские перевозки" при поддержке министерства культуры и спорта РК, нацкомпании Kazakh Tourism и ТОО "Бурабай Даму" УДП РК запускает электропоезд по маршруту Астана-курорт Бурабай, оформленный в национальном стиле", - говорится в сообщении.

К слову, два вагона турпоезда украшены как снаружи, так и изнутри, и создают атмосферу праздника для пассажиров.

Так, наружное оформление подготовила популярный художник-иллюстратор Анелия Бекбасова. Интерьер вагонов оформили казахстанские ремесленники из Центра Qazaq-Oner и художником-декоратором студии Qazaq Soul Нурилой Медетбек.

Отметим, праздничный состав будет курсировать ежедневно в течение месяца. Из столицы в курорт Бурабай поезд отправляется в 06:03 от вокзала Нурлы жол. Кроме того, для удобства жителей и гостей столицы предусмотрена посадка на поезд и с вокзала Астана-1. В пути следования состав останавливается на трех станциях: Акколь, Ельтай и Макинка.