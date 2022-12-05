В Праге задержали одного из руководителей "АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО"

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BaigeNews.kz

Разыскиваемого за мошенничество руководителя одной из крупных казахстанских компаний задержали в Чехии, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в МВД РК.

"В столице Чехии Праге задержан по запросу национального центральное бюро Интерпола МВД Казахстана один из руководителей групп компаний "АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО", разыскиваемый Департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время все фигуранты находится под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан", - сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана совместно с зарубежными коллегами на территории иностранных государств на минувшей неделе задержан ряд уголовных преступников, находящиейся в международном розыске. Так, в германском городе Унтершлайсхайм, задержан 22-летний казахстанец, который разыскивался столичным департаментом полиции за сбыт психотропных веществ через приложение Telegram.

В городе Владивостоке задержан 36-летний гражданин нашей страны, разыскиваемый за мошеннические действия в городе Шымкент в крупном размере. Фигурант представлялся доверчивым автопокупателям сотрудником правоохранительных органов, сообщал что их свежекупленный транспорт находится в розыске и будет отобран. Для "решения" вопросов требовал крупные суммы денег, а получив, скрывался.

В Испании задержан 35-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый Департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asset в составе транснациональной преступной организации.