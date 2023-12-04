В полиции прокомментировали массовую драку школьников в Алматинской области
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Ученики одной из школ села Жапек батыр Илийского района устроили массовую драку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.
Глава Департамента полиции Алматинской области Бауыржан Аленов проинформировал, что дело о драке было зарегистрировано в районной полиции по статье 293 Уголовного кодекса РК.
"В ходе проверки установлено, что 29 ноября между учеником 9 класса 2008 года рождения и учеником 10 класса 2007 года рождения возникли разногласия, которые в последствии переросли в массовую драку", - сообщил Бауыржан Аленов.
Гава ДП отметил, что в отношении родителей подравшихся школьников составлены 17 административных протоколов по статьям 127, 435 КоАП РК.
Также Аленов сообщил, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, а психологи проведут профилактическую воспитательную работу с участниками данного инцидента.
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