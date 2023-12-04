В полиции прокомментировали массовую драку школьников в Алматинской области

Ученики одной из школ села Жапек батыр Илийского района устроили массовую драку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

Глава Департамента полиции Алматинской области Бауыржан Аленов проинформировал, что дело о драке было зарегистрировано в районной полиции по статье 293 Уголовного кодекса РК.

"В ходе проверки установлено, что 29 ноября между учеником 9 класса 2008 года рождения и учеником 10 класса 2007 года рождения возникли разногласия, которые в последствии переросли в массовую драку", - сообщил Бауыржан Аленов.

Гава ДП отметил, что в отношении родителей подравшихся школьников составлены 17 административных протоколов по статьям 127, 435 КоАП РК.

Также Аленов сообщил, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, а психологи проведут профилактическую воспитательную работу с участниками данного инцидента.