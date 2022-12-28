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кадр из видео Сегодня, 10:18
143
Сегодня, 10:18
143
Фото: кадр из видео

В подразделениях Службы государственной охраны провели учения

В подразделениях специального назначения Службы государственной охраны провели внезапные учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"По указанию начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан генерал-майора Исабекова С.С. в ночь с 26 на 27 декабря, в городах Астана и Алматы были проведены внезапные оперативно-тактические учения с подразделениями специального назначения СГО РК", - говорится в сообщении. 

В ходе учений силы и средства спецподразделений были приведены в высшие степени оперативно-служебной готовности с последующим выходом в район сосредоточения для выполнения учебно-тренировочных задач.

Видео: пресс-служба СГО РК
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#учения
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:18
143
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