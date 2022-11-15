В Петропавловске 155 студентов обучаются по программе Университета Аризоны

"Благодаря партнёрству первые студенты уже начали учёбу. Итого у нас есть две когорты обучающихся по совместной программе. Первые – это около 50 студентов – в рамках программы двойного диплома. То есть по окончанию они получат второй настоящий диплом американского университета. Тут обучение строго на английском языке. Вторые – это ещё порядка 100 студентов – обучаются на международной программе Кozybayev University, созданной при поддержке Университета Аризоны. Это программа без второго диплома, но созданная по их академическим стандартам качества. Кроме того, университет Аризоны будет помогать с приглашением зарубежных профессоров для преподавания в городе Петропавловск. Обучение ведётся в основном на государственном и русском языках", – отмечает председатель правления – ректор Кozybayev University Ерлан Шуланов.