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  • В Петропавловске 155 студентов обучаются по программе Университета Аризоны
nku.edu.kz Вчера, 23:58
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Вчера, 23:58
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Фото: nku.edu.kz

В Петропавловске 155 студентов обучаются по программе Университета Аризоны

В Петропавловске реализуется программа двойных дипломов с Университетом Аризоны (входит в топ-100 лучших вузов мира)  в Кozybayev University, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК. 
 
По данной программе обучаются 155 студентов. Обучение предусмотрено по грантам на трёх языках: английском, казахском и русском.
 
"Благодаря партнёрству первые студенты уже начали учёбу. Итого у нас есть две когорты обучающихся по совместной программе. Первые – это около 50 студентов – в рамках программы двойного диплома. То есть по окончанию они получат второй настоящий диплом американского университета. Тут обучение строго на английском языке. Вторые – это ещё порядка 100 студентов – обучаются на международной программе Кozybayev University, созданной при поддержке Университета Аризоны. Это программа без второго диплома, но созданная по их академическим стандартам качества. Кроме того, университет Аризоны будет помогать с приглашением зарубежных профессоров для преподавания в городе Петропавловск. Обучение ведётся в основном на государственном и русском языках", – отмечает председатель правления – ректор Кozybayev University Ерлан Шуланов.
 
Всего совместным проектом затронуты порядка 10 образовательных направлений - вполне классических, соответствующих приоритетам региона: биотехнология, IT, образование, инженерия.
 
Напомним, проект стартовал в прошлом году с целью реализации поручения главы государства по открытию в Казахстане филиалов авторитетных зарубежных вузов. Данный проект создаст возможность получать зарубежное образование, не выезжая за пределы СКО, а также увеличит приток талантливой молодёжи, обеспечит регион квалифицированными кадрами.
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#образование #Петропавловск #университеты
BaigeNews.kz
Вчера, 23:58
142
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