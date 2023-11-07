"В первую очередь - экономика"- вице-премьер РК о визите Путина в Казахстан

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что в первую очередь его визит носит экономический характер.

"Владимир Путин - лидер государства, с которым нас связывают давние отношения: дружба, добрососедство, экономические отношения. Меня они (экономические отношения – прим.редакции) больше всего интересуют.

Этому форуму уже 20 лет, во время пандемии его не проводили. На нём мы обсуждали проблемы, и что прежде всего нужно жителям наших стран и бизнесу.

Вопрос посвящён сельскому хозяйству. Какая здесь может быть политика? Это торгово-экономические отношения. Приедут эксперты, будут подписаны региональные экономические соглашения. Я считаю, что это на пользу двум странам. Сначала экономика - потом политика", - сказал Жумангарин.