"В первую очередь - экономика"- вице-премьер РК о визите Путина в Казахстан
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Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что в первую очередь его визит носит экономический характер.
"Владимир Путин - лидер государства, с которым нас связывают давние отношения: дружба, добрососедство, экономические отношения. Меня они (экономические отношения – прим.редакции) больше всего интересуют.
Этому форуму уже 20 лет, во время пандемии его не проводили. На нём мы обсуждали проблемы, и что прежде всего нужно жителям наших стран и бизнесу.
Вопрос посвящён сельскому хозяйству. Какая здесь может быть политика? Это торгово-экономические отношения. Приедут эксперты, будут подписаны региональные экономические соглашения. Я считаю, что это на пользу двум странам. Сначала экономика - потом политика", - сказал Жумангарин.
По его словам, товарооборот с Россией составляет 27 миллиардов долларов. В прошлом году экспорт составлял девять миллиардов долларов.
Как уточнил заместитель премьер-министра, форум будет проходить в Костанайской области, туда приедет большая делегация из России.
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