В Павлодарской области приходит в упадок сельский стадион за 140 млн тенге

Фото: inbusiness.kz

О проблеме стадиона "Металлург" сообщили жители поселка Майкаин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Три года назад на объекте был проведен капремонт ТОО "КазЕвроСтрой", выигравшего конкурс на общую сумму 139 119 487, 92 тенге. Как рассказала на своей странице в Facebook руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" Павлодарской области Нургуль Каирденова, в ноябре 2020 года отдел реального сектора экономики Баянаульского района принимает данный объект в эксплуатацию. Затем его передают на баланс акимата поселка Майкаин, а те в свою очередь – на баланс ДЮСШ поселка. Как сообщает общественница, она побывала на стадион.

"При визуальном осмотре стадиона "Металлург" мы увидели следующее: покрытие футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии; тартановое покрытие беговой дорожки имеет разломы, при этом грунтовое основание под покрытием не является ровным; во избежание обвала сетчатого ограждения стадиона по периметру, конструкции стальные остающиеся в теле бетона, подперты различными элементами. Деревянные скамейки на существующих трибунах (если можно его назвать трибуной), отсутствуют. Раздевалке не функционирует, цементная штукатурка трибуны отваливается, освещение не работает. Возникает вопрос, был ли объект построен в соответствии с утвержденным ПСД и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры и градостроительства", – задается вопросом автор поста.

В технической спецификации гарантийный срок составляет 60 месяцев, т.е. компания, занимавшаяся капремонт, должна была устранить недоделки за свой счет. Но письма балансодержателя стадиона были проигнорированы. Письма на необходимость принятия мер направлены в соответствующие органы, в том числе, акиму Баянаульского района Ардаку Ксентаеву, который, судя по своей странице на Facebook побывал в поселке буквально три дня назад, но проблем со стадионов, видимо, не приметил.

К слову, к 2029 году в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 113 новых спортивных объектов, а реконструкции и модернизации будет охвачено спортивных объектов. Вряд ли в этом списке стоит поселок Майкаин.