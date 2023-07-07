В Павлодарской области переименуют родной посёлок Скриптонита

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В Павлодарском городском маслихате прошла 4-я очередная сессия. Народные избранники рассмотрели ряд вопросов, в том числе и по переименованию посёлка Ленинский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ERTIS.

На очередной сессии Павлодарского городского маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование посёлка Ленинский в Атамекен и переименование более шестидесяти улиц сел Мойылды, Павлодарское, поселка Ленинский и Кенжекольского сельского округа. Решение будет направлено в областную ономастическую комиссию.

"На основании протокола собрания местного сообщества от 29 апреля 2023 года в ономастическую областную комиссию направлено на рассмотрение предложение по переименованию посёлка Ленинский города Павлодара в посёлок Атамекен города Павлодара. На собрании местного сообщества поселка Ленинский предлагалось несколько вариантов названия, в том числе Казангап би. Сорок девять же человек, а это большинство, проголосовали за название Атамекен. Мы спросили у жителей поселка Ленинский, как они относятся к переименованию", - сказала руководитель отдела культуры и развития языков Айгуль Нургамисова.

Также депутатами рассмотрен и ряд других вопросов, в частности Концепция развития физической культуры и спорта до 2025 года.

"Наблюдается рост числа занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения, например, в 2022 году систематически занималось 34,9 населения, то в этом году 38,6. Также увеличилось количество самих спортивных объектов, в прошлом году их было 799, в этом году уже 881 объект", - отметил заведующий сектором отдела физической культуры и спорта Даурен Билялов.

Кроме того, депутатами приняты решения и по другим вопросам, таким как выкуп земельных участков под строительство многоквартирного жилого комплекса "Достык", строительство трамвайных путей в микрорайоне "Достык" и моста через реку Иртыш на автомобильной дороге республиканского назначения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации".

Стоит отметить, что селе Ленинский родился казахстанский рэп-исполнитель Адиль Жалелов (Скриптонит).