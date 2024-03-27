В Павлодаре удалось снизить аварийность на тепловых сетях
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Аварийность тепловых сетей в текущем отопительном сезоне в Павлодаре удалось снизить на 20%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Коммунальные службы Павлодарской области смогли отремонтировать 15 единиц основного оборудования на трех ТЭЦ, провести ремонт и реконструкцию 30 км тепловых сетей. Все эти мероприятия позволили снизить аварийность на 20%.
В 2024 году по завершению текущего отопительного сезона на павлодарских ТЭЦ планируется отремонтировать еще 15 единиц основного оборудования и текущий ремонт порядка 25 км сетей. Кроме этого, запланировано строительство новой тепломагистралей ТМ-13 по улице Камзина и новой насосной станции ОНС-5 в районе улиц Абая - Кривенко. Об этом было сообщено во время выездного совещания акимата на ТЭЦ-3 по прохождению отопительного сезона в городе Павлодаре и о планах подготовки к следующему.
Ориентировочно текущий отопительный сезон в Павлодаре будет завершен 15-22 апреля по Южному сетевому району и 26-30 апреля по Северному сетевому району.
После этого будут проведены гидравлические испытания на сетях теплоснабжения: до 25 мая по Южному району и до 31 мая по Северному району.
"Завершая один отопительный сезон, мы сразу же начинаем подготовку к следующему. Это один из важнейших вопросов работы акимов всех уровней, а также профильных государственных органов, поэтому необходимо провести серьезную работу, – подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.
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