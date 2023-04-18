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кадр из видео Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00
252
Фото: кадр из видео

В Павлодаре спасли тонущую косулю

Павлодарские спасатели достали из реки косулю. Животное животное отогрели и передали в руки общественников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошёл днём 17 апреля. На пульт спасателей поступило сообщение о том, что в реке Усолка тонет дикая косуля.

"На место прибыли четыре спасателя. Один из них, Щербинко Евгений, надел цельный водонепроницаемый комбинезон, второй спасатель Жетписбаев Рустем страховал верёвкой", — говорится в сообщении.

Спасатели пробили дорожку к косуле, которая находилась в воде, поймали её и вытащили из воды. Чтобы животное отогрелось, его укутали в одеяло и привезли на спасательную станцию. В 15:00 косулю забрали представители общественного фонда "Сердца Павлодара".

 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿🚒Pavlodar oblysynyń ТJD (@pavlodar_tjd)

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Сегодня, 09:00
252
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