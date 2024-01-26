В Павлодаре решено строить Центр художественной гимнастики

В Павлодаре приступили к проектированию здания современного центра художественной гимнастики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Вопрос о необходимости строительства специализированного спортивного сооружения на протяжении нескольких лет поднимали родители детей, которые занимаются в спорткомплексе "Баянтау" и других арендованных залах. По поручению главы региона в прошлом году управление строительства области приступило к проектированию центра. Строительство продлится больше года.

Сегодня аким области Асаин Байханов ознакомился с ходом проектирования и первыми эскизами проекта. Здание общей площадью 7 633,6 квадратных метра планируется расположить на территории спорткомплекса "Спорт-Сити". Оно будет состоять из трех блоков. Высота центрального блока составит 18,6 метра, двух боковых – по 15 метров.

На первом этаже планируется расположить гимнастический зал для соревнований международного класса, учебно-тренировочные залы, бассейн, буфет с обеденным залом и др. На втором этаже – залы хореографии, конференц-зал, зрительную трибуну на 278 мест.

Работа над проектно-сметной документацией нового центра будет завершена в сентябре этого года. После будет проработан вопрос финансирования. Проектный срок строительства составляет 15 месяцев.