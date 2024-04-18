В Павлодаре открыли обновленный вокзал, его оценил сам аким области

В Павлодаре презентовали здание вокзала после капитального ремонта. На открытии побывал сам аким области Асаин Байханов. Он лично оценил все удобства нового здания и рассказал журналистам, как шла работа над проектом. Отметим, что реконструкция павлодарского вокзала была проведена за счет спонсорских средств, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Павлодаре презентовали обновленный вокзал, на котором принимают поезда. Капитальный ремонт провели за счет спонсора, но приступили к реконструкции осенью, а потому львиная доля работ пришлась на суровые морозы. Из-за этого пассажиры жаловались на сильный холод в помещении.

Железнодорожный вокзал в Павлодаре построили в 1981 году. С тех пор проводили ремонт неоднократно, однако последние годы здание было в плачевном состоянии. В 2023 году нашли спонсора, готового вложиться в капитальное обновление. Однако по сроку договора заключили поздно, а потому впоследствии возникли проблемы.

"Договор у нас был заключен в августе, поэтому мы вышли по работам в зиму. В зимний период очень сложно было работать, потому что у нас климат морозы. Естественно менялись витражи, фасада, уличные работы, бетонные работы, поэтому было очень сложно. У нас режим был стесненные условия, вместе работали с вокзалом. Если бы нам вокзал освободили, естественно работы были бы ускорены", - пояснила директор подрядной организации Марина Киева.

Зимой пассажиры жаловались на сильный мороз в помещении. Был период, когда здесь даже установили военную палатку и внутрь провели тепловые пушки, чтобы хоть как-то создать комфортные условия для пассажиров.

После капитальной реконструкции помещение не узнать. Из важных обновлений — появились информационные табло с рейсами. Ранее экран был, но функционировал и заменить его за счет бюджета было невозможно. Также оборудовали детскую комнату, зоны отдыха.

"На вокзале сделан не просто ремонт, а обновление с учетом требований современного дизайна, удобства. Стулья оборудованы специальными розетками для зарядки телефонов, ноутбуков. Также предусмотрены места для отдыха, комната матери и ребенка, молельная комната, место для питания, установлены лифты для маломобильных групп населения. Эти все изменения, детали, были в том числе на моем контроле", - высказался аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Лифты в здании вокзала одна из самых важных новинок, отмечают пассажиры. Кстати, ремонт коснулся и туалета, который теперь будет бесплатным. Стоит отметить, подобный проект по ремонту железнодорожного вокзала намерены реализовать и еще в одном городе.

"Мы планируем также реконструкцию вокзала в Экибастузе реализовать за счет спонсорских средств. Предварительная договоренность у меня достигнута. Сейчас мы получаем государственную экспертизу где-то к 25 апреля и тогда мы приступим к его ремонту. Примерный дизайн, а также порядок ремонта, инфраструктуры, внутри вокзала, будет также как в Павлодаре", - отметил Асаин Байханов.

Глава региона отметил, опыт города Павлодара, конечно, будет учтен при ремонте вокзала в Экибастузе. При этом основной вопрос в том, что одна третья часть здания не используется. Принято решение передать ее предпринимателям под гостиницы для пассажиров, которые смогут снять номер на короткий срок по доступной цене.