В Павлодаре не позволили энергетикам поднять тариф на тепло

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК не отказал ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в повышении тарифа на тепло на 149% на следующие пять лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Департамент провел соответствующий анализ, и в итоге мы приняли решение отказать в утверждении тарифов. Таким образом, действующий тариф 2021 года остается в силе. Это не было связано с кампанией по устранению последствий аварий на ТЭЦ", – сказал руководитель департамента Нурлан Нурмуратов.

Всего в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" дополнительно привлечены инвестиции на 12 миллиардов тенге. Программа предусматривает обновление инфраструктуры, износ которой очень значителен, в обмен на повышение тарифов.

"Насчет того, каким образом досталась инфраструктура субъектам естественных монополий, я не могу ответить. Потому что такая оценка не в моих полномочиях. Но могу сказать, что в рамках тарифообразования учтены расходы на капремонт, на модернизацию и реконструкцию. Они подотчетны перед уполномоченным органом, перед населением. В случае неисполения обязательств мы принимаем соответствующие решения", – сказал спикер

Наиболее чувствительные изменения потребители почувствуют по тарифам АО "Павлодарэнерго" – повышение составит 197,8 тенге. Далее идут ТОО "Павлодарские тепловые сети" – 164,76 тенге. Тарифы на услуги ТОО "Павлодар-Водоканал" поднялись на 18 тенге.