В Павлодаре начали метить добрых бродячих собак

Павлодарские зоозащитники стали вешать на бездомных животных жёлтые бирки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя общественного фонда "Сердца Павлодара" Марии Гребёнкиной, собаки с жёлтыми "серёжками" в ушах здоровы и не опасны для прохожих.

"Мы стерилизуем собак. Если животное условно владельческое – бирка устанавливается бесплатно. Таким образом, если животное, живущее на базе или дачах, отмечено – оно безопасно и не принесёт приплода. Выпускаем с бирками, как правило, адекватных собак, не представляющих угрозы людям", – сказала Мария Гребёнкина.

Со следующего года этой процедурой займутся официальные органы. Пока этому препятствует отсутствие приюта для собак. По словам руководителя отдела ветеринарии и сертифицирования областного управления ветеринарии Галыма Бейсенова, пункт временного содержания построен, идут процедуры передачи объекта на баланс управления.

"Деньги на кормление выделены на следующий год. Поэтому со следующего года мы начнем отлавливать, вакцинировать, стерилизовать, а позже выпускать животных обратно в естественную среду с биркой, чтобы не ловить повторно. Перед вакцинацией сперва их дегельминтизируют. Стерилизация нужна, чтобы они не приносили приплода. Потом собаки живут в приюте, за ними наблюдают специалисты. Если животные не проявляют агрессии, то их выпускают туда, где отловили", – объяснил Галым Бейсенов.

Государственный приют рассчитан на 300 собак. Они будут находиться там 60 дней. То есть каждые два месяца на волю будут выпускать около 300 вакцинированных, стерилизованных и неопасных четвероногих.

Такую практику ввели в связи с запретом на отстрел бродячих животных. За приведший к гибели отлов животного должностным лицам полагается штраф в размере 20 МРП – 69 000 тенге. А если из-за отлова скончались несколько животных, виновному грозит лишение свободы до года. Ужесточили ответственность и за жестокое обращение.

Ранее службы отлова в регионе ежегодно забирали с улиц и уничтожали 12 тысяч собак.