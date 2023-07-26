В Париже снимут столетний запрет и разрешат купаться в Сене

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Власти Парижа намерены разрешить купание, в настоящее время ведётся работа по очистке воды в главной реке французской столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Купание в Сене было запрещено, запрет действовал около ста лет. Теперь же городское плавание станет одним из основных достижений Олимпиады-2024, и всё благодаря масштабному проекту, на который власти Парижа потратили 1,4 миллиарда евро.

Согласно программе Игр, на Сене запланировано проведение трёх олимпийских и паралимпийских соревнований. Речь идёт о триатлоне, марафонском плавании и паратриатлоне. После Олимпиады с набережной будут доступны три зоны для плавания под открытым небом.